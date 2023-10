Fresque participative Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Fresque participative Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux, 21 octobre 2023, Bordeaux. Fresque participative Samedi 21 octobre, 11h00 Bibliothèque Flora Tristan Sur inscription Pour cloturer l’exposition autour du livre de Maxime Derouen (le livre des secrets de mon dinausore préféré), l’auteur animera la création d’une grande fresque pour mettre à l’honneur les dinausores.Dessin et coloriage en tout genre seront les bienvenus Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00

Dessin coloriage Maxime Derouen

