Gironde Le livre des secrets de mon dinosaure préféré Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux, 10 octobre 2023, Bordeaux. Le livre des secrets de mon dinosaure préféré 10 – 21 octobre Bibliothèque Flora Tristan Entrée libre Les dinosaures ont toujours fait rêver les enfants (mais aussi les parents).

Autour de 44 dessins originaux tirés du livre, cette exposition voudrait faire entrer le visiteur dans un monde de rêve et d’humour paléontologique.

Mais cette expo a aussi vocation pédagogique car elle souhaite montrer et faire comprendre les dessous de la construction de certaines images Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T10:00:00+02:00 – 2023-10-10T12:00:00+02:00

