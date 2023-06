Qu’on se le lise ! Mois des fiertés Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux, 14 juin 2023, Bordeaux.

Qu’on se le lise ! Mois des fiertés Mercredi 14 juin, 14h30 Bibliothèque Flora Tristan sur inscription

Drag-queens, drag-kings et drag-queers du collectif Maison éclose, avec la participation de l’association Espace QG, proposent des lectures théâtralisées afin de sensibliliser enfants et parents à l’égalité et à la lutte contre la discrimination des familles LGBTQI+

Bibliothèque Flora Tristan 1 place d'Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T14:30:00+02:00 – 2023-06-14T15:30:00+02:00

