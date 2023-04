Jeu B.D. Flora au pays du Bédédoi Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Jeu B.D. Flora au pays du Bédédoi Bibliothèque Flora Tristan, 11 mai 2023, Bordeaux. Jeu B.D. Flora au pays du Bédédoi Jeudi 11 mai, 17h00 Bibliothèque Flora Tristan Sur inscription Dans le cadre du « Défi 10 jours sans écrans », la Bibliothèque Flora Tristan propose de nouvelles manières de passer le temps.

Venez découvrir les codes de la B.D. en s’amusant avec Bédédoi, un jeu de l’oie évolutif, spécialement créé pour l’occasion !

Les parents sont les bienvenu.e.s ! Bibliothèque Flora Tristan 1 place d'Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12

2023-05-11T17:00:00+02:00 – 2023-05-11T18:00:00+02:00

2023-05-11T17:00:00+02:00 – 2023-05-11T18:00:00+02:00 jeu BD

