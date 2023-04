Atelier Pixel Art Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Atelier Pixel Art Bibliothèque Flora Tristan, 6 mai 2023, Bordeaux. Atelier Pixel Art Samedi 6 mai, 15h00 Bibliothèque Flora Tristan Sur inscription Tu es intéressé(e) par l’animation ? Avec Flippanim, tu pourras suivre un parcours ludique et intuitif pour découvrir les joies de l’art des pixels ! Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T15:00:00+02:00 – 2023-05-06T17:00:00+02:00

2023-05-06T15:00:00+02:00 – 2023-05-06T17:00:00+02:00 Atelier Numérique ©Victor Lohezic

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Flora Tristan Adresse 1 place d'Armagnac, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux

Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Atelier Pixel Art Bibliothèque Flora Tristan 2023-05-06 was last modified: by Atelier Pixel Art Bibliothèque Flora Tristan Bibliothèque Flora Tristan 6 mai 2023 Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde