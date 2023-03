Roman & autres dessins Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Roman & autres dessins Bibliothèque Flora Tristan, 2 mai 2023, Bordeaux. Roman & autres dessins 2 – 27 mai Bibliothèque Flora Tristan Entrée libre « De sillons en chemins, je me suis longtemps promené sur le papier, laissant des traces comme des lignes d’écriture.

Depuis quelques années, les crayons de couleur sont venus m’apporter leurs nuances, leur éclat et leur précision. »

Dévernissage de l'exposition le jeudi 25 mai à partir de 18h30. Bibliothèque Flora Tristan 1 place d'Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 Accessible aux personnes à mobilité réduite

