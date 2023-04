Fabrique à solutions Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Fabrique à solutions Bibliothèque Flora Tristan, 25 avril 2023, Bordeaux. Fabrique à solutions 25 avril – 27 juin, les mardis Bibliothèque Flora Tristan Entrée libre Vous avez un problème? L’intelligence collective du groupe vous aide à trouver une solution!

Exemple des thèmes abordés:

– Aidez-moi à me faire des amis!

– Aidez-moi à trouver un emploi, une formation!

– Aidez-moi dans mes démarches administratives!

– Aidez-moi à gérer mon budget, mon temps! Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T14:00:00+02:00 – 2023-04-25T16:00:00+02:00

2023-06-27T14:00:00+02:00 – 2023-06-27T16:00:00+02:00

