Avons-nous besoin d’une réforme des retraites ? Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Avons-nous besoin d’une réforme des retraites ? Bibliothèque Flora Tristan, 11 avril 2023, Bordeaux. Avons-nous besoin d’une réforme des retraites ? Mardi 11 avril, 18h30 Bibliothèque Flora Tristan Entrée libre Après avoir été un temps abandonnée, la réforme des retraites revient sur le devant de la scène suite aux élections présidentielles et législatives. Le régime des retraites serait en danger, — ce que conteste le conseil d’orientation des retraites (COR) — et le seul moyen de le sauver serait de repousser l’âge légal de départ à 65 ans. Cette réforme vise-t-elle véritablement à améliorer le sort des retraités ou a-t-elle pour objectif de leur faire payer la politique « quoi qu’il en coûte » ? N’est-elle pas un moyen d’affaiblir notre système, fondé sur le principe de la répartition, afin de favoriser l’émergence d’un système par capitalisation dont on connait les limites ?

Les véritables objectifs et les implications de la réforme des retraites proposée tiennent une place très limitée dans la plupart des médias.

Vous souhaitez comprendre les enjeux de cette réforme, nous vous invitons à venir vous informer et échanger avec Eric Berr, maître de conférences en économie à l’Université de Bordeaux, en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique. Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-11T18:30:00+02:00 – 2023-04-11T20:00:00+02:00

2023-04-11T18:30:00+02:00 – 2023-04-11T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Flora Tristan Adresse 1 place d'Armagnac, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux

Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Avons-nous besoin d’une réforme des retraites ? Bibliothèque Flora Tristan 2023-04-11 was last modified: by Avons-nous besoin d’une réforme des retraites ? Bibliothèque Flora Tristan Bibliothèque Flora Tristan 11 avril 2023 Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde