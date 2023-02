Les poissons selon l’arrivage du jour Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Entrée libre Luc Villard, alias Yuk, se définit comme assembleur. Alors il assemble, du métal, des pierres, des graines, des racines, des coques, des noyaux…Il assemble et crée des personnges improbables,et tout un bestiaire fantasmagorique qui nous enchantent. Grandes ou minuscules, ses créatures oniriques nous entraînent dans son univers enchanteur ou « les poissons volent dès qu’on les suspend ». Vernissage jeudi 9 mars à partir de 18h30 en présence de l’artiste. Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Gironde 05 24 99 60 12 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T09:00:00+00:00 – 2023-03-25T16:00:00+00:00

