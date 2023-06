Récital de musique et poésie Bibliothèque Eymet, 24 juin 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

La bibliothèque d’Eymet présente un récital de musique et poésie « Le Bonheur » avec « Les Belles Sonorités ».

Victoria Earthey à la flûte traversière, Jane Hobbs au violoncelle, Robert Edwards compositeur au piano, Albert Croce récitant..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . EUR.

Bibliothèque Rue du Couvent

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Eymet library presents a recital of music and poetry « Le Bonheur » with « Les Belles Sonorités ».

Victoria Earthey on flute, Jane Hobbs on cello, Robert Edwards composer on piano, Albert Croce reciting.

La biblioteca Eymet presenta un recital de música y poesía titulado « Le Bonheur » con « Les Belles Sonorités ».

Victoria Earthey a la flauta, Jane Hobbs al violonchelo, Robert Edwards compositor al piano, Albert Croce recitando.

Die Bibliothek von Eymet präsentiert ein Musik- und Poesie-Recital « Le Bonheur » mit « Les Belles Sonorités ».

Victoria Earthey an der Querflöte, Jane Hobbs am Cello, Robert Edwards, Komponist am Klavier, Albert Croce als Rezitator.

Mise à jour le 2023-06-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides