Bibliothèque Europe, Le Petit Salon de Marcel à la Chapelle Expiatoire : rencontre avec Michel Bernard La Chapelle Expiatoire, 14 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 10h30 à 12h00

gratuit

En partenariat avec les éditions La Table Ronde, la librairie Fontaine-Haussmann et la Chapelle Expiatoire, le Petit Salon de Marcel vous invite à une rencontre avec Michel Bernard autour de son dernier roman “Les Bourgeois de Calais”.

1884 : Omer Dewavrin, notaire et maire de Calais, choisit un sculpteur à la réputation naissante pour la réalisation d’un monument en hommage à six figures légendaires de la guerre de Cent Ans. Ce sculpteur c’est Auguste Rodin, ces figures ce sont les Bourgeois de Calais. Omer Dewavrin et sa femme Léontine, obligeront l’artiste à aller au bout de lui-même et imposeront son œuvre en dépit du goût académique et des controverses idéologiques. Après Ravel, Monet, Jeanne d’Arc, Michel Bernard dans son dernier roman « Les Bourgeois de Calais » rend à Rodin son humanité à travers l’histoire d’une amitié et la création d’un chef-d’œuvre qui révolutionna la sculpture.

Michel Bernard est l’auteur, entre autres, de La Maison du docteur Laheurte (2009), Le Corps de la France (2010), Les Forêts de Ravel (2015, Prix du festival Livres et Musique de Deauville), Deux remords de Claude Monet (2016), Le Bon Cœur (2018, Prix France Télévisions) et Le Bon Sens (2020, Prix Alexandre Vialatte), tous publiés aux Éditions de La Table Ronde. Crédits photo : Hélène Bamberger – 2017

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces. Inscriptions à la bibliothèque Europe à partir du mardi 26 avril (35 personnes – respect du protocole sanitaire en vigueur)

La Chapelle Expiatoire 29 rue Pasquier Paris 75008

Contact : 01 44 90 75 45

Littérature

Date complète :

