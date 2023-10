Animation automne Bibliothèque Étalondes, 25 octobre 2023, Étalondes.

Étalondes,Seine-Maritime

Une lecture sur le thème de l’automne et d’une activité mauelle pour les enfants suivie d’un goûter fait maison.

Sur inscription.

2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-25 16:00:00. .

Bibliothèque Place de l’Église

Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie



An autumn-themed reading and craft activity for children, followed by a homemade snack.

Registration required

Una lectura sobre el tema del otoño y una actividad de manualidades para los niños, seguida de una merienda casera.

Inscripción obligatoria

Eine Lesung zum Thema Herbst und eine Maulaktivität für Kinder, gefolgt von einem selbstgemachten Snack.

Auf Anmeldung

