Atelier « Expérimenta’son » Bibliothèque (étage de la mairie) Bordes Bordes Catégories d’Évènement: Bordes

Pyrénées-Atlantiques

Atelier « Expérimenta’son » Bibliothèque (étage de la mairie), 19 avril 2023, Bordes Bordes. Bordes ,Pyrénées-Atlantiques , Bordes Atelier « Expérimenta’son » EUR 27 avenue Gaston Fébus Bibliothèque (étage de la mairie) Bordes Pyrénées-Atlantiques Bibliothèque (étage de la mairie) 27 avenue Gaston Fébus

2023-04-19 – 2023-04-19

Bibliothèque (étage de la mairie) 27 avenue Gaston Fébus

Bordes

Pyrénées-Atlantiques Bordes . EUR 0 0 Dans le cadre de sa saison culturelle et du « Mois du Son » à l’initiative de la Bibliothèque Départementale des Pyrénées-Atlantiques, la Communauté de communes du Pays de Nay propose un atelier d’expériences scientifiques pour découvrir le son et ses propriétés avec du matériel quotidien.

Atelier animé par les Petits Débrouillards pour les enfants de 9 à 11 ans. Dans le cadre de sa saison culturelle et du « Mois du Son » à l’initiative de la Bibliothèque Départementale des Pyrénées-Atlantiques, la Communauté de communes du Pays de Nay propose un atelier d’expériences scientifiques pour découvrir le son et ses propriétés avec du matériel quotidien.

Atelier animé par les Petits Débrouillards pour les enfants de 9 à 11 ans. +33 5 59 53 29 50 Service culture, lecture publique, ludothèque Communauté de communes du Pays de Nay ©LesPetitsDébrouillards

Bibliothèque (étage de la mairie) 27 avenue Gaston Fébus Bordes

dernière mise à jour : 2023-04-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Bordes, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bordes Adresse Bordes Pyrénées-Atlantiques Bibliothèque (étage de la mairie) 27 avenue Gaston Fébus Ville Bordes Bordes Departement Pyrénées-Atlantiques Tarif EUR Lieu Ville Bibliothèque (étage de la mairie) 27 avenue Gaston Fébus Bordes

Bordes Bordes Bordes Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordes bordes/

Atelier « Expérimenta’son » Bibliothèque (étage de la mairie) 2023-04-19 was last modified: by Atelier « Expérimenta’son » Bibliothèque (étage de la mairie) Bordes 19 avril 2023 27 avenue Gaston Fébus Bibliothèque (étage de la mairie) Bordes Pyrénées-Atlantiques Bibliothèque (étage de la mairie) Bordes Bordes Pyrénées-Atlantiques

Bordes Bordes Pyrénées-Atlantiques