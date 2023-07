Week-end jeux vidéo Bibliothèque et Opus Ouzouer-sur-loire Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-loire Week-end jeux vidéo Bibliothèque et Opus Ouzouer-sur-loire, 19 novembre 2023, Ouzouer-sur-loire. Week-end jeux vidéo Dimanche 19 novembre, 13h00 Bibliothèque et Opus par le réseau des bibliothèques du Val de Sully –

avec 2Lives et LudoCréaBriques –

dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully – Cette année, c’est un week-end consacré à tous les jeux, qu’ils soient vidéo ou de société. Deux salles de jeux : la bibliothèque pour les jeux vidéo avec des tournois Mario Kart ou Just Dance, la PS5, des bornes arcades, un flipper et l’Opus pour les jeux de société actuels … Alors venez jouer ! Bibliothèque et Opus Ouzouer-sur-loire Ouzouer-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 35 06 84 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T13:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00

Bibliothèque et Opus Ouzouer-sur-loire

