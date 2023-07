Escape Game : La grotte du Dragon Bibliothèque Esparros, 1 août 2023, Esparros.

Esparros,Hautes-Pyrénées

Oyez, oyez, un corbeau de passage nous a annoncé la présence de Merlin l’enchanteur à la bibliothèque d’Esparros pendant le mois d’août. Il nous a appris que son maître recherche des chevaliers.

Vous serez donc appelés à passer de nombreuses épreuves dans l’antre d’un dragon!

Réussissez, vous serez intronisés chevaliers!

Échouez, le dragon vous mangera!

Inscrivez-vous si vous osez! bibliothèque.esparros@orange.fr ou sur Facebook.

2023-08-01 fin : 2023-08-31 . .

Bibliothèque ESPARROS

Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Oyez, oyez, a passing raven has announced the presence of Merlin the Enchanter at the Esparros library during the month of August. He has informed us that his master is looking for knights.

You’ll be called upon to pass a series of tests in a dragon’s lair!

Succeed, and you’ll be knighted!

Fail, and the dragon will eat you!

Register if you dare! bibliothèque.esparros@orange.fr or on Facebook

Un cuervo que pasaba por allí nos ha dicho que Merlín el Encantador estará en la biblioteca de Esparros en agosto. Nos ha dicho que su amo está buscando caballeros.

Tendrás que pasar una serie de pruebas en la guarida de un dragón

Si tienes éxito, serás nombrado caballero

Fracasa y el dragón te comerá

Apúntate si te atreves! bibliothèque.esparros@orange.fr o en Facebook

Hört, hört, ein vorbeifliegender Rabe hat uns mitgeteilt, dass Merlin, der Zauberer, im August in der Bibliothek von Esparros anwesend ist. Er hat uns mitgeteilt, dass sein Meister nach Rittern sucht.

Sie werden also aufgefordert, in der Höhle eines Drachen zahlreiche Prüfungen zu bestehen

Wenn du es schaffst, wirst du zum Ritter geschlagen!

Scheitert ihr, wird der Drache euch fressen!

Melden Sie sich an, wenn Sie sich trauen! bibliothèque.esparros@orange.fr oder auf Facebook

