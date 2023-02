Spectacle “Boucles douces” Bibliothèque, espace Vie et Loisirs Brem-sur-Mer Catégories d’Évènement: Brem-sur-Mer

Spectacle “Boucles douces” Bibliothèque, espace Vie et Loisirs, 20 mars 2023, Brem-sur-Mer. Spectacle “Boucles douces” Lundi 20 mars, 10h00 Bibliothèque, espace Vie et Loisirs Spectacle offert aux tout-petits dans le cadre de l’opération “Premières pages” du Département de la Vendée. Bibliothèque, espace Vie et Loisirs rue de la Fontaine 85470 BREM-SUR-MER Brem-sur-Mer 85470 Vendée Pays de la Loire Le Département de la Vendée participe depuis 2017 au dispositif national “Premières pages”, en offrant à chaque nouveau-né en Vendée un album.

Pour accompagner la découverte du livre, un spectacle est proposé.

“Boucles douces”, c’est une fête autour de la naissance proposée par le Théâtre des 7 lieues. Les séances sont particulièrement adaptées pour les enfants de 6 mois à 5 ans.

