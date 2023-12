Initiation à l’astronomie Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes, 6 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-06 16:45 –

Gratuit : oui À partir de 8 ans Sur inscription

En partenariat avec le Planétarium de Nantes Savez-vous faire la différence entre un télescope, des jumelles et une lunette astronomique ? Venez le découvrir et vous initier au fonctionnement de ces instruments. À l’issue de l’atelier, vous pourrez emprunter un kit d’astronomie comprenant des jumelles, un manuel et une carte du ciel.

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 http://bm.nantes.fr