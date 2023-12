Ouverture Estivale de la petite forge Bibliothèque éphémère de la petite forge Vieilles-maisons-sur-joudry, 1 juin 2024 12:00, Vieilles-maisons-sur-joudry.

Ouverture Estivale de la petite forge 1 juin – 22 septembre 2024 Bibliothèque éphémère de la petite forge

Ouverture Estivale de la bibliothèque éphémère de la petite forge, dans le cadre naturel et historique du site protégé de Grignon les 3

écluses, au bord du canal, le bâtiment dit « de la petite forge » accueillera cet été une bibliothèque

éphémère. Ouvert à tous, ce lieu convivial vous permettra d’emprunter ou de consulter sur place,

tranquillement allongés dans des transats, un large choix de livres : romans, policiers, espionnage,

BD, livres pour enfants, ados et juniors, littérature française et étrangère, science-fiction, beaux-arts,

nature, histoire et patrimoine local, ainsi qu’une sélection de nombreux DVD. La consultation sur place est libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

2024-09-22T14:00:00+02:00 – 2024-09-22T19:00:00+02:00

