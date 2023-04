Le Lumen, l’éclosion du cocon : exposition photos Bibliothèque ENS Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Le Lumen, l’éclosion du cocon : exposition photos Bibliothèque ENS, 12 avril 2023, Gif-sur-Yvette. Le Lumen, l’éclosion du cocon : exposition photos 12 avril – 24 mai Bibliothèque ENS Le Lumen ouvrira ses portes à l’été 2023. Pensé comme un second nid pour les études, il accueillera tous les publics. Avec sa grande amplitude d’ouverture, il offrira des espaces, des services, des contenus et un agenda évènementiel pour étudier, innover et partager la connaissance. À travers les clichés pris entre juin 2021 et juillet 2022, le photographe met en lumière la naissance du bâtiment et les métamorphoses du chantier. Il est parti à la découverte des espaces encore inaboutis, mystérieux. Les mises en perspective de cet édifice ouvert aux quatre vents laissent entrevoir l’environnement alentour (Moissan, le Jardin Argenté). Conçue en trois périodes successives du12 avril au 24 mai, l’exposition le fait sortir de sa chrysalide. Bibliothèque ENS 4 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T09:00:00+02:00 – 2023-04-12T22:00:00+02:00

2023-05-24T09:00:00+02:00 – 2023-05-24T22:00:00+02:00 Lumen Photos CC-BY-NC-ND Patrice Aurand

