“BIBLIOTHÈQUE EN SCÈNE” Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Moselle

“BIBLIOTHÈQUE EN SCÈNE” Forbach, 6 avril 2022, Forbach. “BIBLIOTHÈQUE EN SCÈNE” Forbach

2022-04-06 16:30:00 16:30:00 – 2022-04-06

Forbach Moselle Forbach Accueil d’une chorale du Conservatoire de Musique de Forbach dans le cadre de la manifestation départementale “Bibliothèque en scène” organisé par la Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques. +33 3 87 84 61 90 Istock

Forbach

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Forbach, Moselle Autres Lieu Forbach Adresse Ville Forbach lieuville Forbach Departement Moselle

Forbach Forbach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forbach/

“BIBLIOTHÈQUE EN SCÈNE” Forbach 2022-04-06 was last modified: by “BIBLIOTHÈQUE EN SCÈNE” Forbach Forbach 6 avril 2022 forbach Moselle

Forbach Moselle