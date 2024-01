Festival Hors Limites : rencontre avec Emma Marsantes Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin Pantin, samedi 16 mars 2024.

Festival Hors Limites : rencontre avec Emma Marsantes **Animée par Johann Faerber** Samedi 16 mars, 16h55 Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin

Invités du festival Hors Limites et des bibliothèques de Pantin, Johan Faerber, critique littéraire et docteur en littérature, et Emma Marsantes, autrice remarquée du premier roman Une mère éphémère (2022), échangerons autour de l’entrée en littérature. Que signifie commencer à écrire à l’horizon des années 2020 ? Quelle place y tient exactement le plaisir ? Entre conte médiatique et récit d’une expérience intime : quels plaisirs pour ces primo-romanciers ?

La rencontre sera suivie d’un échange avec le public.

102 avenue Jean-Lolive, 93500 Pantin

