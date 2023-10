Comme un souffle Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin Pantin, 20 janvier 2024, Pantin.

Comme un souffle 20 – 27 janvier 2024 Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin

Dans un écrin de partage et d’écoute, les tout-petits choisissent de réagir à leur guise aux propositions de la danseuse et de la musicienne partageant avec elles l’espace du spectacle dans une cohabitation joyeuse et bouillonnante. Comme un souffle mêle réminiscences de mélodie et de danses traditionnelles à des sonorités et chorégraphie contemporaines dans une écriture ouverte à l’improvisation. C’est une ode à la liberté qui célèbre les élans de vie des jeunes enfants et questionne l’apprentissage de la prise de risque.

102 avenue Jean-Lolive, 93500 Pantin

2024-01-20T10:30:00+01:00 – 2024-01-20T11:30:00+01:00

2024-01-27T10:30:00+01:00 – 2024-01-27T11:30:00+01:00

