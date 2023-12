Quoi de neuf ? Nous lisons, parlons-en ! Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin Pantin, 16 décembre 2023 10:00, Pantin.

Quoi de neuf ? Nous lisons, parlons-en ! 16 décembre 2023 – 29 juin 2024, les samedis Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin

Que vous aimiez échanger ou juste écouter…, ce rendez-vous est un moment convivial et chaleureux pour découvrir les conseils des bibliothécaires, leurs trouvailles et leurs coups de cœur ! Au programme : des nouveautés et des classiques ; des romans et des documentaires ; de la bande dessinée et des essais…

Après le premier rendez-vous consacré à la rentrée littéraire, les suivants seront reliés aux thématiques de la saison culturelle 2022-2023 intitulé Transmission(s)

Retrouvez dans cet article les titres déjà présentés par vos bibliothécaires.

Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin 102 avenue Jean-Lolive, 93500 Pantin Pantin [{« link »: « http://index.php?option=com_content&view=article&id=353:quoi-de-neuf-la-selection&catid=92:selections-adultes&Itemid=3056 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T11:00:00+01:00 – 2023-12-16T12:00:00+01:00

2024-06-29T11:00:00+02:00 – 2024-06-29T12:00:00+02:00

Quoi de neuf ?