Amour Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin Pantin Catégorie d’Évènement: Pantin Amour Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin Pantin, 5 décembre 2023, Pantin. Amour 5 décembre 2023 – 29 juillet 2024 Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin Pour faire honneur à la thématique de la saison autour du Plaisir, les bibliothèques de Pantin vous invitent à une plongée dans l’Amour en bande dessinées. De l’amour qui nous lie à l’être aimé, à celui qui soude la famille, en passant par la passion artistique… L’amour y sera décortiqué dans toutes ses dimensions ! Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin 102 avenue Jean-Lolive, 93500 Pantin Pantin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

