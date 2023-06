Livres vivants Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin Pantin Pantin Catégorie d’Évènement: Pantin Livres vivants Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin Pantin, 28 juin 2023, Pantin. Livres vivants 28 juin et 8 juillet Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin Dans le cadre de Partir en livre , les bibliothèques de Pantin, accueillent le projet « Les livres vivants » de la chorégraphe norvégienne Mette Edvardsen. Le principe : inviter le public à écouter des personnes qui ont appris par cœur un livre de leur choix. Ces lectures prennent la forme de rencontres ou balades intimistes au cours desquelles le livre vivant raconte son contenu au lecteur ou à la lectrice venu·e à sa rencontre. Inscriptions auprès des bibliothèques, sur place, ou au 01.83.74.58.40 ou par mail à bibliotheques.pantin@est-ensemble.fr Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin 102 avenue Jean-Lolive, 93500 Pantin Pantin [{« link »: « mailto:bibliotheques.pantin@est-ensemble.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T14:00:00+02:00 – 2023-06-28T18:00:00+02:00

Dates et horaires:
2023-06-28 14:00:00 – 18:00:00
2023-07-08 14:00:00 – 18:00:00

