L’atelier des petites oreilles Bibliothèque Égletons, mercredi 14 février 2024.

Égletons Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 15:00:00

fin : 2024-02-14

À l’occasion de la Saint Valentin, la bibliothèque vous invite à venir créer des couronnes de cœurs à offrir à vos proches et écouter des histoires d’amour et d’amitié ! A15h, à la bibliothèque, tout public, gratuit.

À l’occasion de la Saint Valentin, la bibliothèque vous invite à venir créer des couronnes de cœurs à offrir à vos proches et écouter des histoires d’amour et d’amitié ! A15h, à la bibliothèque, tout public, gratuit.

EUR.

Bibliothèque Rue Henri Dignac

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@mairie-egletons.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières