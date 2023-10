Les petites oreilles – Contes en images Bibliothèque Égletons, 25 novembre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Séance de lecture pour tout public. Venez partager un moment de douceur et de découverte avec en famille. Tout Public. Gratuit..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Bibliothèque Rue Henri Dignac

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Reading session for all ages. Come and share a gentle moment of discovery with your family. Open to all. Free admission.

Sesión de lectura para todas las edades. Venga a compartir con su familia un suave momento de descubrimiento. Abierto a todos. Entrada gratuita.

Vorlesestunde für jedes Publikum. Teilen Sie mit Ihrer Familie einen Moment der Zärtlichkeit und der Entdeckung. Für alle Altersgruppen. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières