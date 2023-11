SAMEDI LUDO Bibliothèque Égletons, 18 novembre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Dans le cadre du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP), la Commune d’Égletons porte une action destinée à favoriser le lien parent/enfant. Un atelier autour des jeux de société est proposé mensuellement à la Bibliothèque Municipale.

L’objectif de cet atelier est simple : partager avec ses enfants et amis un moment convivial pour découvrir ou redécouvrir des jeux de société !

Avec l’association De Nature Ludique.

Gratuit..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 12:00:00. EUR.

Bibliothèque Rue Henri Dignac

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP), the Commune d’Égletons runs a program designed to encourage parent-child bonding. A monthly board game workshop is held at the municipal library.

The aim of the workshop is simple: to share a convivial moment with children and friends to discover or rediscover board games!

With the De Nature Ludique association.

Free admission.

En el marco de la Red de Acogida, Apoyo y Acompañamiento a Padres (REAAP), el Ayuntamiento de Egletons pone en marcha una iniciativa para fomentar el vínculo entre padres e hijos. Cada mes se organiza un taller de juegos de mesa en la biblioteca municipal.

El objetivo del taller es sencillo: compartir un momento amistoso con niños y amigos para descubrir o redescubrir los juegos de mesa

Con la asociación De Nature Ludique.

Entrada gratuita.

Im Rahmen des Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) führt die Gemeinde Égletons eine Aktion zur Förderung der Eltern-Kind-Beziehung durch. In der Stadtbibliothek wird monatlich ein Workshop zu Gesellschaftsspielen angeboten.

Das Ziel dieses Workshops ist einfach: Mit den Kindern und Freunden einen geselligen Moment verbringen, um Gesellschaftsspiele zu entdecken oder wiederzuentdecken!

Mit dem Verein De Nature Ludique.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières