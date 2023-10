Atelier du mercredi – Mobiles en fleurs Bibliothèque Égletons, 15 novembre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Venez construire vos propres mobiles grâce à la nature !

6-11 ans – gratuit. Sur inscription..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . EUR.

Bibliothèque Rue Henri Dignac

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and build your own mobiles using nature!

ages 6-11 – free. Registration required.

¡Ven y construye tus propios móviles utilizando la naturaleza!

de 6 a 11 años – gratis. Inscripción obligatoria.

Komm und baue mithilfe der Natur deine eigenen Mobiles!

6-11 Jahre – kostenlos. Nach Anmeldung.

