Club lecture – Le Prix Congourt Bibliothèque Égletons, 9 novembre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Chaque mois, un groupe régulier se réunit pour partager ses lectures. Venez, vous aussi, échanger autour du livre de votre choix ! Gratuit . Tout public.

2023-11-09 fin : 2023-11-09 . EUR.

Bibliothèque Rue Henri Dignac

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Every month, a regular group meets to share their readings. Come and share your favourite book! Free admission . Open to all

Cada mes, un grupo se reúne para compartir sus lecturas. Venga y hable del libro que prefiera Entrada gratuita. Abierto a todos

Jeden Monat trifft sich eine regelmäßige Gruppe, um sich über ihre Lektüre auszutauschen. Kommen auch Sie und tauschen Sie sich über ein Buch Ihrer Wahl aus! Kostenlos . Alle Altersgruppen

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières