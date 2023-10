Le Loup noir ou la naissance d’une couverture par A.Guilloppé Bibliothèque Duranti Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le Loup noir ou la naissance d'une couverture par A.Guilloppé
Bibliothèque Duranti Toulouse, 16 décembre 2023, Toulouse.
Samedi 16 décembre, 16h30
Bibliothèque Duranti
Atelier – Dessin

Dans le cadre des 20 ans de la Bibliothèque Duranti : venez souffler les bougies en compagnie de l’auteur-illustrateur Antoine Guilloppé et découvrir comment l’illustrateur est arrivé à la version définitive de sa couverture en dessinant la toute première idée. Meilleure ou non ? Jugez par vous-même en participant à l’atelier d’Antoine Guilloppé ! À partir de 7 ans

Inscription au 05 62 27 42 52

Bibliothèque Duranti, Toulouse
Toulouse 31000
Capitole / Arnaud Bernard / Carmes
Haute-Garonne
Occitanie

2023-12-16T16:30:00+01:00 – 2023-12-16T18:30:00+01:00

Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse
Lieu Bibliothèque Duranti
Adresse Bibliothèque Duranti, Toulouse
Ville Toulouse
Departement Haute-Garonne

