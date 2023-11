Antoine Guilloppé, 20 ans d’illustrations ! Bibliothèque Duranti Toulouse, 21 novembre 2023, Toulouse.

Du 21 novembre au 22 décembre 2023

Illustrations – exposition – dessins originaux

Antoine Guilloppé est un auteur et illustrateur. Il publie des albums jeunesse en tant qu’auteur-dessinateur depuis 1998, parmi lesquels la série des « Akiko » (éditions Philippe Picquier), « Prédateurs » (Thierry Magnier), « Loup Noir » et « Grand blanc » (éditions Casterman) ou encore – « Pleine lune », « Plein soleil » et « Ma jungle (éditions Gautier-Languereau) – qui ont marqué un tournant dans sa manière de travailler. Il collabore également avec des auteurs comme Béatrice Fontanel sur l’album « Grand corbeau » (éd. Sarbacane) ou encore Ghislaine Roman sur l’album « Un jour, deux ours… » (éd. Milan).

Depuis 2010, il développe une nouvelle forme d’illustrations avec l’aide de la technique de découpe au laser. Cette nouveauté technologique, peu utilisée jusqu’alors, a définitivement mis son travail en lumière et lui a apporté une reconnaissance publique et critique.

Nombre de ses livres ont reçu des prix littéraires et une soixantaine de ses dessins originaux réalisés entre 1994 et 2023 seront exposés à la Bibliothèque Duranti.

Invité pour fêter les 20 ans de la bibliothèque, il sera sur Toulouse le samedi 16 décembre pour une journée placée sous le signe de la rencontre avec cet illustrateur qui fût un temps toulousain !

Bibliothèque Duranti, Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Exposition Tout public