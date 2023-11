Cet évènement est passé Les bébés bouquinent Bibliothèque Duranti Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Les bébés bouquinent Bibliothèque Duranti Toulouse, 8 novembre 2023, Toulouse. Les bébés bouquinent Mercredi 8 novembre, 10h30 Bibliothèque Duranti Lecture – 0-3 ans

Mercredi 8 novembre à 10h30

Bibliothèque Duranti Bibliothèque Duranti Bibliothèque Duranti, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/les-bebes-bouquinent-3/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T10:30:00+01:00 – 2023-11-08T12:30:00+01:00

2023-11-08T10:30:00+01:00 – 2023-11-08T12:30:00+01:00 Lecture Jeune Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Bibliothèque Duranti Adresse Bibliothèque Duranti, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Bibliothèque Duranti Toulouse latitude longitude 43.603347;1.446502

Bibliothèque Duranti Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/