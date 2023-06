Viens buller à la bib’ ! Bibliothèque Duranti Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Viens buller à la bib’ ! Bibliothèque Duranti Toulouse, 17 juin 2023, Toulouse. Viens buller à la bib’ ! Samedi 17 juin, 15h00 Bibliothèque Duranti ÉVÉNEMENT ANNULÉ

Rencontre – Club ados

Samedi 17 juin à 15h

Que tu sois timide ou extraverti(e), bavard(e) ou discret(e), viens partager tes émotions en littérature, BD, cinéma, etc. Bibliothèque Duranti Bibliothèque Duranti, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/viens-buller-a-la-bib-2/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T15:00:00+02:00 – 2023-06-17T17:00:00+02:00

2023-06-17T15:00:00+02:00 – 2023-06-17T17:00:00+02:00 Rencontre Tout public Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Bibliothèque Duranti Adresse Bibliothèque Duranti, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Bibliothèque Duranti Toulouse

Bibliothèque Duranti Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Viens buller à la bib’ ! Bibliothèque Duranti Toulouse 2023-06-17 was last modified: by Viens buller à la bib’ ! Bibliothèque Duranti Toulouse Bibliothèque Duranti Toulouse 17 juin 2023