Spectacle de marionnettes sur table, d'après l'album Contes des Indiens du Chiapas, un peuple du Mexique de Baptiste Condominas. Une invitation au voyage, à la rencontre d'une autre culture, en gardant la brièveté et la légèreté de ces légendes qui portent une part de mystère et d'inconnu… comme tout voyage.

De et avec Laurence Belet et Martine Dargent.

À partir de 4 ans – Inscription au 05 62 27 42 52

