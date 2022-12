L’univers de Harry Potter Bibliothèque Duranti Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L’univers de Harry Potter Bibliothèque Duranti, 4 février 2022, Toulouse. L’univers de Harry Potter Vendredi 4 février, 18h00 Bibliothèque Duranti Vendredi 4 février de 18h à 21h Franchissez le passage de la voie 9 ¾ pour plonger dans l’univers de Harry Potter. Au programme : potions, ateliers créatifs, divination… et plein d’autres surprises ! Bibliothèque Duranti Bibliothèque Duranti, Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Vendredi 4 février de 18h à 21h

Franchissez le passage de la voie 9 ¾ pour plonger dans l’univers de Harry Potter. Au programme : potions, ateliers créatifs, divination… et plein d’autres surprises ! Déguisements bienvenus !

À partir de 8 ans – Inscription au 05 62 27 42 52

Bibliothèque Duranti

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T18:00:00+01:00

2022-02-04T21:00:00+01:00

