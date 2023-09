Réveil musculaire à la biblio Bibliothèque du Square à Loos Loos, 14 octobre 2023, Loos.

Réveil musculaire à la biblio Samedi 14 octobre, 09h00 Bibliothèque du Square à Loos Atelier gratuit, sans inscription

Dès 9h30, la Bibliothèque se met en mouvement et te propose une courte séance d’exercices physiques. A ne pas manquer pour attaquer la journée sous l’angle sportif et dans la bonne humeur ! Alors, chausse tes baskets, enfile ton jogging et direction la biblio…

Bibliothèque du Square à Loos 3 Square Jean Monnet Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320104065 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T09:30:00+02:00

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T09:30:00+02:00

gymnastique réveil musculaire