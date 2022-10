Spectacle « Écoute la terre » : contes et chants par Anne Leviel Bibliothèque du Square à Loos Loos Catégories d’évènement: Loos

Nord

Spectacle « Écoute la terre » : contes et chants par Anne Leviel Bibliothèque du Square à Loos, 15 octobre 2022, Loos. Spectacle « Écoute la terre » : contes et chants par Anne Leviel Samedi 15 octobre, 20h30 Bibliothèque du Square à Loos

Gratuit, places limitées, sur inscription

La bibliothèque de Loos vous propose des contes et chants sur la nature et les peuples par Anne Leviel, dans le cadre des Nuits des Bibliothèques. Bibliothèque du Square à Loos 3 Square Jean Monnet Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France Spectacle « Ecoute la terre » : contes et chants par Anne Leviel Un ensemble de contes puissants ou légers, qui parlent de la nature, des peuples, de la diversité…

Ce n’est pas un exposé, mais une traversée ! Dans la tradition, de nombreux contes induisent le respect de chaque chose, la force et la beauté des arbres, des lieux sauvages, cachés… Ces contes disent aux enfants l’importance pour l’humain de célébrer, d’admirer et de préserver avec conviction les trésors de notre planète. A partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T20:30:00+02:00

2022-10-15T21:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Loos, Nord Autres Lieu Bibliothèque du Square à Loos Adresse 3 Square Jean Monnet Loos Ville Loos Age minimum 7 Age maximum 14 lieuville Bibliothèque du Square à Loos Loos Departement Nord

Bibliothèque du Square à Loos Loos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loos/

Spectacle « Écoute la terre » : contes et chants par Anne Leviel Bibliothèque du Square à Loos 2022-10-15 was last modified: by Spectacle « Écoute la terre » : contes et chants par Anne Leviel Bibliothèque du Square à Loos Bibliothèque du Square à Loos 15 octobre 2022 Bibliothèque du Square à Loos Loos Loos

Loos Nord