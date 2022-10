Atelier création d’une mangeoire pour oiseaux à Loos Bibliothèque du Square à Loos Loos Catégories d’évènement: Loos

Atelier création d’une mangeoire pour oiseaux à Loos Bibliothèque du Square à Loos, 15 octobre 2022, Loos. Atelier création d’une mangeoire pour oiseaux à Loos Samedi 15 octobre, 14h30 Bibliothèque du Square à Loos

Gratuit, places limitées, sur inscription

Atelier création d'une mangeoire pour oiseaux à partir de 6 ans, dans le cadre des Nuits des bibliothèques.

A confectionner en famille à la bibliothèque. Pendant la saison froide, les oiseaux ont besoin d’un coup de pouce pour se nourrir, la bibliothèque de Loos vous propose un atelier pour fabriquer soi-même la mangeoire qui les aidera à passer l’hiver.

