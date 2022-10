Lecture et atelier « La légende du colibri » à Loos Bibliothèque du Square à Loos Loos Catégories d’évènement: Loos

Nord

Lecture et atelier « La légende du colibri » à Loos
Samedi 15 octobre, 10h15, 14h15
Bibliothèque du Square à Loos

Gratuit, Places limitées, Sur inscription

Lecture et atelier pour les enfants de 4 à 8 ans « La légende du colibri » : Une légende à découvrir, et un allumoir à fabriquer. Dans le cadre des Nuits des bibliothèques.

Bibliothèque du Square à Loos
3 Square Jean Monnet Loos
Loos 59120 Nord Hauts-de-France

Lecture et atelier « La légende du colibri » :

Une légende à découvrir, et un allumoir à fabriquer. « Il y a un incendie dans la forêt, les animaux sont terrifiés. Mais quel est cet animal qui s’active malgré le désastre ? »

Après avoir découvert la légende du colibri, les enfants sont invités à confectionner un allumoir « colibri » à partir de matériel de récupération, afin d’être prêts pour le défilé des allumoirs, samedi soir. Pour les enfants de 4 à 8 ans

Samedi 15 octobre de 10h15 à 11h30 et de 14h15 à 15h30

Bibliothèque du Square à Loos
Adresse 3 Square Jean Monnet Loos
Ville Loos
Departement Nord

Loos Nord