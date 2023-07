Expositions, conférence et visite du Service historique de la Défense Bibliothèque du Service historique de la Défense – Passage de la Corderie Toulon Catégories d’Évènement: Toulon

Var Expositions, conférence et visite du Service historique de la Défense Bibliothèque du Service historique de la Défense – Passage de la Corderie Toulon, 16 septembre 2023, Toulon. Expositions, conférence et visite du Service historique de la Défense 16 et 17 septembre Bibliothèque du Service historique de la Défense – Passage de la Corderie Visite de la réserve de la bibliothèque sur réservation. Le SHD Toulon vous propose deux expositions : « Le foyer du marin de Toulon de 1919 à nos jour » et « Sport et Marine » avec une vitrine spéciale dédiée à Virginie Hériot, ambassadrice de la Marine et championne olympique. Venez découvrir notre atelier « table généalogique » et visiter la réserve de la bibliothèque où vous pourrez observer de magnifiques ouvrages couvrant l’exploration maritime depuis le 18ème siècle. Bibliothèque du Service historique de la Défense – Passage de la Corderie Passage de la Corderie 83000 Toulon Toulon 83000 Centre Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 22 42 08 13 http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0422420365 »}] Bibliothèque et services d’archives de la Marine Situé en face de la Place d’Armes (parking sous-terrain) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Service historique de la Défense – CRT – Toulon Détails Catégories d’Évènement: Toulon, Var Autres Lieu Bibliothèque du Service historique de la Défense - Passage de la Corderie Adresse Passage de la Corderie 83000 Toulon Ville Toulon Departement Var Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque du Service historique de la Défense - Passage de la Corderie Toulon

Bibliothèque du Service historique de la Défense - Passage de la Corderie Toulon Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulon/