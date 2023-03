Bibliothèque du Puy-en-Velay : chantier géant de Kapla® Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Bibliothèque du Puy-en-Velay : chantier géant de Kapla®
5 place de la Halle
Bibliothèque du Puy-en-Velay
Le Puy-en-Velay
Haute-Loire

2023-04-13 14:00:00 – 2023-04-13 18:00:00

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle

Haute-Loire Le Puy-en-Velay . Le jeu de construction Kapla® débarque à la bibliothèque et vous invite à l’édification géante en planchette de bois.

Qu’importe votre âge, que vous soyez seul(e) ou en famille, venez participer au chantier géant !

3 sessions de 1h, à 14h, 15h et 16h.
bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
+33 4 71 02 46 10

