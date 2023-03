Concert-Lecture Bibliothèque du Pallet Le Pallet Catégories d’Évènement: Le Pallet

Concert-Lecture Bibliothèque du Pallet, 22 mars 2023, Le Pallet. Concert-Lecture Mercredi 22 mars, 18h30 Bibliothèque du Pallet Entrée libre Au travers de quelques écoutes issues de sa discographie ainsi que des illustrations musicales instrumentales, Serge Michel (saxophones) et Christophe Laparre (piano) vous proposent une plongée dans l’univers de John Coltrane, saxophoniste emblématique de l’histoire du jazz, disparu il y a plus de 50 ans mais qui reste une source d’inspiration pour bon nombre de musiciens d’aujourd’hui Bibliothèque du Pallet 15 place de l’Eglise le pallet Le Pallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

