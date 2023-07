Le Bestiaire sculpté du Jardin des Plantes Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Le Bestiaire sculpté du Jardin des Plantes Samedi 16 septembre, 11h00, 14h00 Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle Inscription à demi-jauge par mail (bibliotheques@mnhn.fr) ou téléphone (01.40.79.36.24). Puis inscription sur place. A partir de 12 ans. Gratuit.

A la redécouverte du bestiaire sculpté récemment restauré du Jardin des plantes et du décor sculpté de la Ménagerie. Départ dans le hall de la Bibliothèque centrale, puis parcours dans le Jardin et retour à la Bibliothèque Centrale.

Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle 38 rue geoffroy saint hilaire Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France 01.40.79.36.24 http://bibliotheques.mnhn.fr [{« type »: « email », « value »: « bibliotheques@mnhn.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.40.79.36.24 »}] Il s’agit de la Bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire naturelle Accès par les métros 7 et 5, bus 24, 57, 61, 63, 67 et 89

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

Louis Ernest Barrias

Famille de Nubiens se défendant contre un crocodile.

Bronze patine verte, 1894

Source : Muséum national d’histoire naturelle, OA 678