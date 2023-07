Regards d’artistes sur les félins de la Ménagerie Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle Paris Catégorie d’Évènement: Paris Regards d’artistes sur les félins de la Ménagerie Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle Paris, 16 septembre 2023, Paris. Regards d’artistes sur les félins de la Ménagerie Samedi 16 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle Inscription à demi-jauge par mail (bibliotheques@mnhn.fr) ou téléphone (01.40.79.36.24). Puis inscription sur place. A partir de 10 ans. Gratuit. La Ménagerie, ouverte en 1794, se développe tout au long du 19e siècle : parmi les animaux qui la peuplent en ce temps se trouve un certain nombre de félins – tigres, lions ou encore jaguars. Objets d’étude pour les naturalistes de cette époque, ils sont également les sujets de compositions artistiques des dessinateurs, peintres et sculpteurs qui fréquentent le Jardin des Plantes, comme peuvent en témoigner les collections iconographiques des bibliothèques du Muséum. Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle 38 rue geoffroy saint hilaire Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France 01.40.79.36.24 http://bibliotheques.mnhn.fr [{« type »: « email », « value »: « bibliotheques@mnhn.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.40.79.36.24 »}] Il s’agit de la Bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire naturelle Accès par les métros 7 et 5, bus 24, 57, 61, 63, 67 et 89 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Nicolas Maréchal

Lions nés le 18 Brumaire an 9, dans la Ménagerie du Muséum, représentants à l’âge d’un mois, allaités par leur mère

1800

Source : Muséum national d'histoire naturelle, portefeuille 71, Folio 46 / cliché Tony Querrec (RMN)

