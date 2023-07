Camera lucida : atelier d’initiation au dessin assisté à la chambre claire Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Camera lucida : atelier d’initiation au dessin assisté à la chambre claire Samedi 16 septembre, 10h30, 14h00, 16h00 Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle Inscription à demi-jauge par mail (bibliotheques@mnhn.fr) ou téléphone (01.40.79.36.24). Puis inscription sur place. A partir de 12 ans. Gratuit.

Initiez-vous à la technique de dessin assisté à la chambre claire, ou camera lucida, dispositif optique datant du 19e siècle, sous la direction de Didier Geffard-Kuriyama, dessinateur scientifique.

Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle 38 rue geoffroy saint hilaire Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France 01.40.79.36.24 http://bibliotheques.mnhn.fr [{« type »: « email », « value »: « bibliotheques@mnhn.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.40.79.36.24 »}] Il s’agit de la Bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire naturelle Accès par les métros 7 et 5, bus 24, 57, 61, 63, 67 et 89

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00