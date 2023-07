La grande famille des Poacées Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle Paris, 16 septembre 2023, Paris.

La grande famille des Poacées Samedi 16 septembre, 10h30, 13h30 Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle Inscription à demi-jauge par mail (bibliotheques@mnhn.fr) ou téléphone (01.40.79.36.24). Puis inscription sur place. A partir de 12 ans. Gratuit.

Pelouses, prairies, céréales, bambous… La famille des Poacées comprend les plantes qui nous sont les plus proches et les plus indispensables, et reste pourtant méconnue. Quelles espèces forment votre gazon ? Comment avons-nous domestiqué les céréales ? Les bambous vont-ils sauver la planète ? Du petit Poa au géant Dendrocalamus, venez découvrir les Poacées au Jardin des Plantes et dans les livres de la bibliothèque de botanique.

Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle 38 rue geoffroy saint hilaire Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France 01.40.79.36.24 http://bibliotheques.mnhn.fr [{« type »: « email », « value »: « bibliotheques@mnhn.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.40.79.36.24 »}] Il s’agit de la Bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire naturelle Accès par les métros 7 et 5, bus 24, 57, 61, 63, 67 et 89

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

Nicolas Robert

A. Carex praecox. (Jacquin) / B. Agrostis minima. (Linné) / C. Poa annua. (Linné) / D. Juncus pilosus. (Linné) / France

17e siècle

Source : Muséum national d’histoire naturelle, portefeuille 5 folio 63, cliché Tony Querrec (RMN)