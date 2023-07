Le Muséum sous la Révolution Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Le Muséum sous la Révolution Samedi 16 septembre, 10h30, 13h30, 15h30 Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle Inscription à demi-jauge par mail (bibliotheques@mnhn.fr) ou téléphone (01.40.79.36.24). Puis inscription sur place. A partir de 12 ans. Gratuit.

Par un décret de la Convention en 1793, les révolutionnaires transforment le Jardin du Roi en Muséum national d’histoire naturelle. A travers archives, livres rares et gravures, nous vous racontons cette riche période qui a notamment vu naître la Bibliothèque telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle 38 rue geoffroy saint hilaire Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France 01.40.79.36.24 http://bibliotheques.mnhn.fr [{« type »: « email », « value »: « bibliotheques@mnhn.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.40.79.36.24 »}] Il s’agit de la Bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire naturelle Accès par les métros 7 et 5, bus 24, 57, 61, 63, 67 et 89

Décret de la convention nationale

1793

Muséum national d’Histoire naturelle, 4° Res 236