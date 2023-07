Jeu de loto de Buffon Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle Paris Catégorie d’Évènement: Paris Jeu de loto de Buffon Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle Paris, 16 septembre 2023, Paris. Jeu de loto de Buffon Samedi 16 septembre, 10h00, 13h00, 15h30 Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle Accès libre sans inscription. A partir de 6 ans. Jouons ensemble et en famille au Loto de Buffon, qui tire son nom de Georges-Louis Leclerc comte de Buffon (1707-1788) : ce célèbre naturaliste dirigea le Jardin royal des plantes de 1739 jusqu’à sa mort. En 24 cartons représentant 96 animaux, ce loto, publié au 19e siècle et conservé à la Bibliothèque centrale du Muséum, propose un abrégé ludique de sa monumentale Histoire naturelle en 36 volumes illustrés. De nombreux lots sont à gagner ! Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle 38 rue geoffroy saint hilaire Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France 01.40.79.36.24 http://bibliotheques.mnhn.fr Il s’agit de la Bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire naturelle Accès par les métros 7 et 5, bus 24, 57, 61, 63, 67 et 89 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 Nicolas Fleuri Jannin, [planche 24], dans Le Buffon : jeu de loto illustré, orné de toutes espèces, [vers 1840]

Nicolas Fleuri Jannin, [planche 24], dans Le Buffon : jeu de loto illustré, orné de toutes espèces, [vers 1840]

© Muséum national d'histoire naturelle

