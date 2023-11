BiblioWeekend 2024 : à table Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Genève Catégorie d’Évènement: Genève BiblioWeekend 2024 : à table Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Genève, 24 mars 2024, Genève. BiblioWeekend 2024 : à table Dimanche 24 mars 2024, 11h00 Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) CHF 0.- A l’occasion du BiblioWeekend 2024, un week-end consacré aux bibliothèques dans toute la Suisse, dont la thématique est «A table !», partons à la découverte de la communauté érythréenne de Genève.

La bibliothèque est exceptionnellement ouverte ce dimanche de 11h à 18h et du café érythréens est servi en continu au visiteurs et visiteuses.

Des visites-flash de la vitrine Jebena de l’exposition permanente sont également proposée. Programme :

10h : Atelier-découverte de la cuisine érythérenne avec la fabrication de la crêpe «injera» et de ses accompagnements

14h : Rencontre avec Natan Getachew, héros du livre «Khat, journal d’un réfugié» de Ximo Abadía

15h : Contes érythréens

16h : film «Semret» Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Carl-Vogt 65, 1205 Genève Genève +41 22 418 45 60 http://www.ville-ge.ch/meg/bibliotheque.php http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-musee-ethnographie-geneve-meg/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégorie d'Évènement:
Genève
Autres
Lieu
Bibliothèque du musée d'Ethnographie de Genève (MEG)
Adresse
Carl-Vogt 65, 1205 Genève
Ville
Genève

